المنتخبات السعودية تخوض مباريات التقسيم في عالمية الأولمبياد الخاص

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خاضت المنتخبات السعودية أمس الاثنين مباريات التقسيم تمهيداً لتحديد المنافسات التي سيشاركون بها في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الـ16 التي انطلقت السبت في العاصمة الألمانية برلين وتستمر حتى الـ25 من شهر يونيو الجاري .

ويتم التقسيم وفق الجسم والسن والقدرة الرياضية، حيث خاض لاعبو المنتخبات السعودية اليوم مباريات كرة القدم وكرة اليد والفروسية وألعاب القوى ورفع الأثقال والبولينج والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة والبوتشي والدراجات والريشة الطائرة والجودو وكرة الطاولة والسباحة، وذلك في القرية الأولمبية ببرلين ومجمع ” ميسي ” للرياضات في برلين و “ميسي “، إذ سيتم في ألعاب القوى والسباحة وضع اللاعبين في مستويات، وداخل هذه المستويات سيكون هناك تقسيم. وتتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التقسيم على أن تخوض منتخبات الأخضر ابتداءً من “الأربعاء ” المنافسات الرسمية .

كما أُجري اليوم الكشف الصحي على اللاعبين ، والذي تم خلاله إجراء الكشف وفق الرياضات وليس الدول، وفي 8 فروع، حيث يهدف البرنامج لتقديم كشوفات طبية مجانية في مجالات مختلفة، وتعليم لاعبي الأولمبياد الخاص في بيئة ترحيبية وممتعة، بالإضافة إلى تدريب المتخصصين الصحيين والطلاب على إجراء كشوفات صحية للاعبين؛ لتحسين جودة حياتهم الصحية وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية الفائقة.