المنتخبات السعودية تضيف 4 ميداليات في دورة الألعاب العربية بالجزائر

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أضافت المنتخبات السعودية مساء أمس، 4 ميداليات لرصيدها في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة المقامة حالياً في الجزائر، ليرتفع العدد إلى 9 ميداليات “أربع فضيات وخمس برونزيات”.

وجاءت الميدالية الأولى للحسناء الحماد التي حققت برونزية سلاح السايبر في المبارزة، فيما نالت زميلتها فوزية الخيبري برونزية سلاح الابيه، في مواجهات نصف النهائي التي أقيمت بالمركز الرياضي النسوي بن عكنون، فيما حقق المنتخب السعودي للدراجات للسيدات الميدالية البرونزية، في سباق فرق ضد الساعة لمسافة 29.8كم، بمشاركة مشاعل الحازمي ومنيرة الدريويش ودانية سمباوة.

وحقق حسن الحارثي الميدالية الرابعة البرونزية، في وزن ٥٥ كجم ضمن منافسات المصارعة الرومانية، التي أقيمت في القاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائرية الجزائر.

وفاز المنتخب السعودي لكرة الطاولة، على نظيره السوداني بثلاثة أهداف دون مقابل، وتجاوز المنتخب الإماراتي بذات النتيجة، في المباراة التي أقيمت في القاعة الرياضية بولاية بتيبازة الجزائرية، حيث مثل الأخضر عبد العزيز بوشليبي وعلي الخضراوي وخالد الشريف.

وكسب المنتخب السعودي لكرة الهدف، نظيره القطري بنتيجة 6/8 ، في المباراة التي احتضنتها القاعة المتعددة للرياضات بمنطقة حيدرة في العاصمة الجزائرية الجزائر، وسيواجه نظيره الأردني غداً الـ 8.30 مساء بتوقيت المملكة.

ويخوض المنتخب السعودي للمبارزة غداً، ثلاث منافسات، حيث سيشارك زكريا الداوود وفيصل عابد، في منافسات سلاح الابيه (فردي) للرجال في صالة المركز الرياضي النسوي بن عكنون، ويشارك سعد البقمي وزياد المطيري، في منافسات سلاح السايبر (فردي) للرجال، فيما تشارك لين الفوزان وأناهيد الخيبري، في منافسات سلاح الفويل (فردي) للسيدات.

وفي منافسات كرة اليد يواجه المنتخب السعودي، نظيره القطري، غداً عند الـ 9.00 من مساء الغد في صالة قصر الرياضة حمو بوتليليس، ضمن الجولة الثانية من منافسات اللعبة.

وكان الأخضر قد كسب العراق في المباراة الأولى، وتجاوز الأردن في المباراة الثانية.

وفاز المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة، على نظيره الاماراتي بنتيجة 35/64 ، ليحقق فوزه الثاني في الدورة.