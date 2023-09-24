المنتخبات السعودية تواصل مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 بالصين

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تواصل المنتخبات السعودية مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19، التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية, حتى الثامن من أكتوبر المقبل.

وتأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، للدور الثاني من مسابقة كرة القدم، كوصيف المجموعة الثانية بسبع نقاط، عقب فوزه على نظيره الفيتنامي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم, على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو بالصين.

وجاءت أهداف الأخضر بواسطة محمد اليامي في الدقيقة (43)، ومحمد مرّان في الدقيقة (87) وزكريا هوساوي في الدقيقة (90).

ويلاقي الأخضر، المنتخب الهندي في الأدوار الاقصائية يوم الخميس المقبل.

وعلى صعيد لعبة التنس الأرضي تأهل لاعب المنتخب السعودي للتنس، عمار الحقباني، إلى دور الـ 32 من منافسات فردي الرجال، عقب فوزه على نظيره القطري راشد نايف في دور الـ64 من المسابقة بشوطين دون مقابل.

ويلتقي عمار في دور الـ32، بالمصنف الـ60 عالمياً والأول آسيوياً الصيني (زهيزهن زهانغ) عند الحادية عشر من صباح غداً الاثنين.

فيما خسرت شقيقته (يارا) من نظيرتها المنغولية (مارالجو شومجاف) في دور الـ64 من منافسات فردي التنس للسيدات بمجموعتين دون مقابل.

ويفتتح الشقيقان، عمار ويارا، عند الثالثة من عصر الغد، منافسات زوجي التنس المختلط، بمواجهة المنتخب الإندونيسي.

وفي منافسات التايكوندو, خرج لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو وحيد المغيص، من منافسات دور ربع النهائي لمسابقة فردي البومسي، عقب خسارته من نظيره الفيتنامي (تران)، بنتيجة 7230 مقابل 7490 نقطة.

وكان وحيد، قد تأهل لهذا الدور، بفوزه على البنغلاديشي (حسين نور الدين) بنتيجة 7400 مقابل 6460 نقطة.

فيما خرجت زميلته أبرار بخاري من منافسات المسابقة، عقب خسارتها من نظيرتها الباكستانية (نيلا) بنتيجة 7340 مقابل 7180 نقطة, وتفتتح حاملة العلم السعودي في حفل افتتاح الدورة، دنيا أبو طالب، مشاركتها، عندما تتواجد في المسابقة لوزن تحت 49 كجم أمام لاعبة كوريا عند العاشرة من صباح غدًا الاثنين, بينما يتواجد زميلها رياض الظافري في منافسات وزن تحت 58 كجم أمام لاعب النيبال عند 9:25 صباحاً.

وعلى مستوى الرياضات الإلكترونية غادر لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، أحمد مجاهد، منافسات دورة الألعاب الآسيوية، عقب خسارته في مسابقة (EA Sports FC Online) من نظيره الفيتنامي (دوك هيو ترونغ) بنتيجة 2-0، وخسارته من (نون مارتينيز) من مكاو بنفس النتيجة.

وخسر لاعب المنتخب السعودي للملاكمة، موسى الهوساوي، لقائه أمام نظيره القيرغيزستاني (اسكات كولتييف) بالضربة القاضية في الجولة الثانية ضمن منافسات دور الـ32 لمنافسات وزن فوق 63 كجم.

وأنهى لاعبي المنتخب السعودي للتجديف، سلطان الشالي وتركي العارف، مشاركتهما في الدورة، بحصولهما على المركز الـ 12 في الترتيب العام لمسابقة الزوجي لفئة (LM2x)، بعد أن أنهيا السباق بزمن 6.56.63 دقائق, كما ستختتم زميلته هياء المامي مشاركتها بالدورة، عندما تتواجد في مسابقة مجموعة (C) لمنافسات الفردي لفئة (W1x) عند التاسعة من صباح غدًا الاثنين في بحيرة فويانغ للرياضات المائية بهانغتشو.

وعلى صعيد كرة اليد خسر المنتخب السعودي لكرة اليد، أولى مبارياته بالدورة، أمام اليابان، ضمن لقاءات المجموعة الرابعة من المسابقة التي جرت اليوم في مركز الرياضات بجامعة (gongshang) بنتيجة 29-37 نقطة.

ويخوض أخضر اليد، ثاني لقاءاته بالدورة، عندما يلتقي بنظيره المنغولي عند الرابعة من عصر غدًا الاثنين.

ويدشن لاعبي المنتخب السعودي للمبارزة، عادل المطيري ومحمد العمر، مشاركة المبارزة السعودية في الدورة، عندما يتواجدان في منافسات السايبر للفردي عند التاسعة من صباح غدًا الاثنين في جامعة هانغتشو ديانزي.

وفي الرماية, يفتتح الثلاثي بدر العتيبي وحسين الحربي ومسفر العماري المشاركة السعودية في الدورة، عندما يتواجدون في منافسات البندقية الهوائية 10م للفردي والفرق (تأهيلية ونهائيات) بداية من الساعة التاسعة صباحاً في ميدان الرماية بهانغتشو.