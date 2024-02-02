المنتخب الأردني يتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخه

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تأهل منتخب الأردن اليوم، لأول مرة في تاريخه، إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة بقطر حتى 10 فبراير المقبل.

وتمكن المنتخب الأردني على ملعب أحمد بن علي، من التأهل للدور المقبل عقب فوزه بهدف وحيد على نظيره منتخب طاجيكستان، حيث استطاع المنتخب الأردني تسجيل هدف المواجهة الوحيد، عند الدقيقة 66 عن طريق اللاعب الطاجيكي فاهادات هانونوف من خلال هدف عكسي في مرماه.

وبهذه النتيجة يواجه المنتخب الأردني بدور نصف النهائي نظيره الفائز من مباراة اليوم، التي تجمع المنتخب الأسترالي والمنتخب الكوري الجنوبي عند الساعة السادسة والنصف مساءً ،على ملعب الجنوب.