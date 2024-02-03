المنتخب الإيراني يتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023

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تأهل منتخب إيران اليوم، إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة بقطر حتى 10 فبراير المقبل.

وتمكن المنتخب الإيراني على ملعب المدينة التعليمية، من التأهل للدور المقبل عقب فوزه بهدفين لهدف على نظيره المنتخب الياباني، حيث استطاع المنتخب الياباني تسجل هدف الأسبقية عند الدقيقة 28 عن طريق اللاعب هيديماسا موريتا، فيما استطاع المنتخب الإيراني معادلة النتيجة في الشوط الثاني عند الدقيقة 55 عن طريق اللاعب محمد موهيبي، في حين تمكن اللاعب علي رضا من إحراز هدف التقدم عند الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء، ليمنح منتخبه التأهل إلى الدور القادم.

وبهذه النتيجة, يواجه المنتخب الإيراني في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة منتخبي قطر وأوزبكستان التي تقام مساء اليوم على ملعب البيت.