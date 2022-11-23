المنتخب السعودي يبدأ تحضيراته لمواجهة بولندا.. صور

المناطق ـ واس

بدأ المنتخب السعودي اليوم تحضيراته استعداداً لمواجهة المنتخب البولندي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس العالم FIFA قطر 2022 .

واكتفى المدير الفني إيرڤي رينارد بحصة استشفائية، في التدريب، الذي أقيم بمقر إقامة الأخضر بالدوحة، فيما واصل اللاعب رياض شراحيلي تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب سلمان الفرج عن وجود إصابة في عظمة الساق، بعد خروجه اضطرارياً في لقاء الأرجنتنين.

ويواصل الأخضر غداً تحضيراته بحصة تدريبية عند الرابعة مساءً، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.