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المنتخب السعودي يبدأ تحضيراته لمواجهة بولندا.. صور

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 نوفمبر 2022 - 6:48 مساءً
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

المناطق ـ واس

بدأ المنتخب السعودي اليوم تحضيراته استعداداً لمواجهة المنتخب البولندي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس العالم FIFA قطر 2022 .

واكتفى المدير الفني إيرڤي رينارد بحصة استشفائية، في التدريب، الذي أقيم بمقر إقامة الأخضر بالدوحة، فيما واصل اللاعب رياض شراحيلي تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب سلمان الفرج عن وجود إصابة في عظمة الساق، بعد خروجه اضطرارياً في لقاء الأرجنتنين.

ويواصل الأخضر غداً تحضيراته بحصة تدريبية عند الرابعة مساءً، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 نوفمبر 2022 - 6:48 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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