أبرز الموادالرياضة

المنتخب السعودي لسن 18 عامًا يخسر لقاء إلتشي في افتتاح بطولة كوتيف الدولية

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 يوليو 2023 - 8:30 مساءً

المناطق_واس

خسر المنتخب السعودي لسن 18 عامًا من فريق نادي إلتشي الإسباني تحت 19 عامًا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن بطولة كوتيف الدولية.

وسجل هدف المنتخب اللاعب علي المهداوي في الدقيقة 63 من مجريات الشوط الثاني، في حين سجل فريق إلتشي في الدقيقتين 78 و83.

ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالإله الغامدي في حراسة المرمى، منتظر الشقاق، صالح برناوي، عبدالرحمن سحاري، عواد أمان، يوسف الطحان، علي الفهمي، مهدي العبود، جلال السالم، زياد الغامدي، تركي الغميل.

الوسوم
صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 يوليو 2023 - 8:30 مساءً
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى