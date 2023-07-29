المنتخب السعودي لسن 18 عامًا يخسر لقاء إلتشي في افتتاح بطولة كوتيف الدولية

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خسر المنتخب السعودي لسن 18 عامًا من فريق نادي إلتشي الإسباني تحت 19 عامًا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن بطولة كوتيف الدولية.

وسجل هدف المنتخب اللاعب علي المهداوي في الدقيقة 63 من مجريات الشوط الثاني، في حين سجل فريق إلتشي في الدقيقتين 78 و83.

ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالإله الغامدي في حراسة المرمى، منتظر الشقاق، صالح برناوي، عبدالرحمن سحاري، عواد أمان، يوسف الطحان، علي الفهمي، مهدي العبود، جلال السالم، زياد الغامدي، تركي الغميل.