المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين يختتمون المرحلة الثانية من برنامج الاستعداد للآسيوية

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اختتم المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006)، المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية لمنتخبات الناشئين المقرر إقامتها العام المقبل 2024م، وذلك بعد مشاركته في البطولة الودية الثلاثية التي أقيمت في جمهورية مصر.

وخاض المنتخب خلال البطولة أربع مواجهات ودية، خسر في مواجهتين أمام المنتخب المصري بنتيجة (23-43)، ونتيجة (19-40)، فيما تغلب على منتخب الجزائر في مواجهتين بنتيجة (32-22)، و(36-30).

ومن المقرر أن يدشن ناشئو المنتخب المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي بإقامة معسكر داخلي مفتوح، سيقام في المنطقة الشرقية، ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، ويستمر لمدة أسبوعين، على أن يشارك بعدها في بطولة البحر الأبيض المتوسط التي ستقام في مدينة نابل التونسية خلال الفترة من 23 إلى 30 آبريل 2023م، بمشاركة 14 منتخباً.