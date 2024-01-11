المنتخب السعودي لكرة اليد يخسر أمام منتخب اليابان في انطلاق البطولة الآسيوية الـ 21

المناطق-واس

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد أول لقاءاته، ضمن منافسات البطولة الآسيوية الـ 21، أمام منتخب اليابان (25-29) في اللقاء الذي أقيم اليوم، على صالة الشيخ خليفة الرياضية بمملكة البحرين، وذلك ضمن منافسات المجموعة (C) والتي تضم منتخبات: اليابان والهند والعراق.

وشهد الشوط الأول تعادل المنتخب بنتيجة (13-13)، وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الياباني تقدمه في اللقاء رغم تقليص الفارق في بعض الأوقات إلا أن المنتخب الياباني أنهى اللقاء بفوزه بفارق 4 أهداف، وفي ذات المجموعة، تغلبت العراق على الهند بنتيجة ( 55 – 12) ، في أولى مبارياته ببطولة آسيا المؤهلة لبطولة العالم 2025م.

ويلعب المنتخب السعودي مباراته الثانية في 13 يناير الجاري ضد الهند، فيما يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء المنتخب العراق 15 من الشهر نفسه.