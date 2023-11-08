المنتخب السعودي لكمال الأجسام يحقق 9 ميداليات في ختام بطولة العالم 2023

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حقق المنتخب السعودي لكمال الأجسام 9 ميداليات في ختام منافسات بطولة العالم التي استضافتها مدينة سانتا سوزانا الإسبانية، بمشاركة 1600 لاعب يمثلون 103 دول حول العالم.

واستهل الأخضر البطولة، بتحقيق هتان بخاري المركز الثالث وبرونزية فئة “فيزيك”، ونال زميله نايف الباشا المركز السادس في نفس الفئة، فيما انتزع حمدان الغامدي في اليوم الثاني الميدالية الذهبية لفئة “ماسكلر فيزيك”، وفي نفس الفئة حقق زميله سعد بن هاشم المركز الرابع، ونال إبراهيم الناجم المركز السادس.

وتواصلت الإنجازات السعودية في اليوم الثالث بتحقيق رمضان هوساوي الميدالية الذهبية لفئة “الماستر “، وجاء زميله ماجد أبو الرحى بالمركز الخامس في نفس الفئة، وحقق اللاعب علي أبو المكارم الميدالية البرونزية لفئة “كمال أجسام وزن 85 كجم “، ورمضان هوساوي المركز الرابع في نفس الفئة.

ومثّل الأخضر في هذه النسخة الأكبر والأقوى من حيث عدد المنتخبات والمستوى الفني، 12 لاعباً هم : حمدان الغامدي، وعبدالعزيز النعمان، وعبدالله الزهراني، وسعد هاشم، ورمضان هوساوي، وأحمد آل فريد، وهتان بخاري، ونايف الباشا، وعقيل جعفري، وإبراهيم الناجم، وعلي أبو المكارم، وماجد أبو الرحى.