المنتخب السعودي للريشة الطائرة يتأهل لربع نهائي بطولة غرب آسيا

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تأهل لاعبا المنتخب السعودي للريشة الطائرة لفئة الناشئين والشباب تحت 17 عاماً فهد المالكي ويزن صائغ لربع نهائي منافسات بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة التي تستضيفها الكويت خلال المدة من 5 – 7 من الشهر الجاري بمشاركة تسع دول، هي: سوريا والعراق والكويت والأردن والإمارات ولبنان والمملكة والبحرين وفلسطين, ويمثل الأخضر فيه 12 لاعباً ولاعبة من الرجال والسيدات.

وجاء التأهل بعد تغلبهما على لاعبي المنتخبين البحريني واللبناني على التوالي بنتيجة 2/0, ليخوض المالكي مباراته في الدور ربع النهائي من البطولة ضد لاعب المنتخب اللبناني، ويتواجه الصائغ في الدور ربع النهائي ولاعب المنتخب الإماراتي.

وتأهل اللاعب عبدالعزيز المقهوي للدور ربع النهائي من البطولة لفئة الناشئين تحت 15 عاماً بعد تغلبه على لاعب المنتخب الإماراتي بنتيجة 2/0 ليخوض مباراة في ربع نهائي البطولة أمام لاعب منتخب الكويت.

وعلى مستوى منافسات الزوجي، تأهل زوجي المنتخب السعودي تحت 17 عاماً فهد المالكي ويزن صائغ لربع نهائي البطولة ليخوضا المنافسات ضد المنتخب البحريني.