المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يبدأ تحضيراته لـ “آيسف 2024” في مدينة لوس أنجلوس

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بدأ المنتخب السعودي للعلوم والهندسة تحضيراته للمشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024″، في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح رئيس الوفد المشارك نائب أمين عام موهبة لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان لوكالة الأنباء السعودية أنه ستبدأ مرحلة التدريبات النهائية في معسكر تدريبي لمدة ٣ أيام، بمشاركة أكثر من ١٠ مشرفين علميين، إضافة إلى عددٍ من الطلبة المتطوعين الذين شاركوا في النسخ الثانية منهم مبتعثين في عددٍ من الجامعات الأمريكية.

وبين السدحان أن النسخة الحالية تشهد منافسة عالية من 1700 طالب وطالبة يمثلون من 70 دولة حول العالم، مبدياً تفاؤله بمشاركة ونتائج متميزة في المجالات العلمية المختلفة التي تعود بالنفع على المملكة والبشرية جمعاء.

من جهتها، قالت مدير إدارة الموهوبين في وزارة التعليم الدكتور جواهر حمد اليوسف إن مشاركة المملكة في “آيسف” هذا العام ممثلة في وزارة التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للموهبة ورجاله “موهبة” تأتي إيماناً واستشعاراً بأهمية دعم منظومة البحث والابتكار وصناعة المواطن المنافس عالميا.

وأضافت: حصل الطلاب هذا العام على تدريب مكثف بداية من إبداع ٢٠٢٤ الذي شارك فيه أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة في بداية العام الجاري، ومرت مشاريعهم العلمية بمراحل تحكيم مختلفة خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى أن وصلت إلى 180 مشروعًا في المعرض الختامي للأولمبياد، الذي تأهل فيه 45 طالباً وطالبةً، وفي التصفيات النهائية وبعد الورشة التأهيلية، رشح منهم 35 موهوباً وموهوبةً لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF.

وأبدت الدكتور جواهر ثقتها بمشاركة مشرفة تليق بالمملكة وما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم واهتمام.