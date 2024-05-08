المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يغادر غداً أرض الوطن للمنافسة على جوائز آيسف 2024

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يغادر المنتخب السعودي للعلوم والهندسة غداً، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمنافسة على جوائز معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024″، من بين 1700 من الطلبة، يمثلون 70 دولة، والذي يقام في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال الفترة من 10 إلى 18 مايو الجاري.

وتشارك المملكة في المعرض، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم، ويضم المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 35 طالباً وطالبة، يشاركون بمشاريع نوعية مختلفة في مجالات واعدة، جرى اختيارهم من بين 45 فائزاً وفائزةً بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024″، الذي يُعد واحداً من 20 برنامجاً مختلفاً، تقدمها “موهبة” سنوياً للطلبة الموهوبين الذين يتم اكتشافهم سنوياً في المملكة.

وأوضحت مؤسسة “موهبة” أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يمثل نخبة طلبة المملكة الذين وصلوا إلى هذه المرحلة، بعد رحلة طويلة من التدريب والتأهيل والمشاركة في برامج موهبة، التي تؤهلهم وتمكنهم من الوصول إلى هذا المستوى العلمي والبحثي العالي، متمنية حصد الموهوبين السعوديين المراكز الأولى في آيسف 2024، وتحقيق نتائج مشرفة تليق بريادة المملكة.

وبينت “موهبة” أنه قد تم ترشيح أعضاء الفريق، بعد سلسلة مكثفة من التدريب على أيدي نخبة من المدربين السعوديين والأجانب من الأكاديميين والخبراء والمحكمين في التخصصات المختلفة، استغرقت عاماً كاملاً، ومرت بـ6 مراحل، لتطوير مهارات العرض والإلقاء، والاستعداد للمشاركة في التحكيم في معرض “آيسف 2024”.

يذكر أنه تم ترشيح أعضاء الفريق السعودي العلوم والهندسة من بين أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة، سجلوا في أولمبياد إبداع 2024، بمشاريع علمية شملت 21 مجالاً علمياً، للتنافس واختيار الأبرز بينها، وتحكيمها عبر مراحل الأولمبياد المختلفة، للانتقال إلى المعرض الختامي الذي احتضنته جامعة الملك سعود في الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير 2024، وشارك فيه 180 طالباً وطالبةً، تأهلوا للتصفيات النهائية.

ويُعد معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف”، أكبر معرض عالمي للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، وتمثل هذه المشاركة الـ18 على التوالي للسعودية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف”، حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وحصل الطلاب السعوديون خلال المشاركات السابقة على 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة، كما تقدم مؤسسة “موهبة” جوائز دولية سنوية خاصة كعادتها في المسابقة.