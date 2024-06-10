المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 5 جوائز عالمية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء 2024

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حققت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم، خمس جوائز عالمية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء APhO 2024 في نسخته 24، والذي نظمته دولة ماليزيا في مدينة كامبار، بمشاركة 208 طلاب يمثلون 27 دولة، خلال الفترة من 3 إلى 10 يونيو 2024.

وحصد المنتخب السعودي للفيزياء، الذي ضم 8 طلاب، ميدالية برونزية، وأربع شهادات تقدير، حيث فاز الطالب مازن الشخص من إدارة تعليم الأحساء بالميدالية البرونزية، فيما حقق شهادات التقدير كل من: الطالب وسام آل قنبر من إدارة تعليم الشرقية، والطالب أحمد عريف من إدارة تعليم جدة، والطالب عبدالملك عالم من إدارة تعليم جدة، والطالب أحمد فضل الله من إدارة تعليم مكة المكرمة.

وباركت أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع للطلاب الفائزين هذه الجوائز، مؤكدة فخرها بالموهوبين السعوديين الذين عملوا واجتهدوا، لتحقيق هذه النتائج المشرفة، والإنجازات الباهرة، بدعم من أسرهم ومدارسهم ومعلميهم.

وقالت الدكتورة آمال الهزاع: إن المملكة اتخذت خطوات استراتيجية في ترسيخ وتكريس منظومتها في رعايه الموهبة والإبداع، ورسم ملامح مجتمع المعرفة والابتكار، وإعلاء قيم التنافسية لتعزيز ريادتها، وهو ما تظهر فيما يحققه الموهوبون السعوديون في المحافل والمسابقات الدولية من جوائز عالمية، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة.

وأكدت أن مؤسسة “موهبة” تنطلق من شراكه استراتيجية مع وزارة التعليم، ترتكز على رؤية أساسها اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين، وفق أحدث الأساليب العلمية، وبناء قدراتهم في مختلف مجالات العلوم والتقنية، لإعداد أجيال سعودية تمتلك ادوات التميز، للإسهام في تحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية 2030، وصياغة الحلول المبتكرة للتحديات المحلية والعالمية من أجل ازدهار البشرية.

وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيدها من الجوائز التي حققها المنتخب السعودي المشارك في الأولمبياد إلى 16 جائزة، حيث حقق المنتخب السعودي 11 جائزة خلال مشاركاته السابقة في أولمبياد الفيزياء الآسيوي، شملت ميدالتين، و9 شهادات تقدير.

ويعد أولمبياد الفيزياء الآسيوي مسابقة إقليمية، تشارك فيها أغلب الدول الآسيوية التي تحقق دائماً مراكز متقدمة في الأولمبياد الدولي للفيزياء، وانطلقت نسختها الأولى عام 2000م في إندونيسيا، بمشاركة 12 دولة، حتى وصل عدد الدول المشاركة الآن إلى 27 دولة، ما بين دول آسيوية ودول تشارك بصفة ضيف، نظراً لقوة ومكانة المسابقة، التي تسبق الأولمبياد الدولي للفيزياء.

ويمثل الأولمبياد الآسيوي للفيزياء إحدى المسابقات التي تندرج المشاركة فيها تحت برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية من ضمن 19 برنامجاً يتم تنفيذها في «موهبة» للطلاب الذين يتم اكتشافهم ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، ويتلقون برامج «موهبة» المختلفة التي تؤهلهم للمنافسة العالمية وتمثيل المملكة.