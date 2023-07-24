المنتخب السعودي للكيمياء يحقق 4 جوائز دولية .. والمملكة تتسلم تنظيم أولمبياد 2024

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حقق المنتخب السعودي للكيمياء 4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2023،في دورته الـ 55 التي أقيمت في سويسرا خلال المدة من 16 إلى 25 يوليو 2023،كما سلَّم رئيس الأولمبياد علم المسابقة الدولية العريقة إلى المملكة، لتصبح المستضيف للحدث خلال المدة من 22 إلى 31 يوليو من عام 2024م،في نسخته الـ 56 من الأولمبياد الدولي للكيمياء في مدينة الرياض.

وحقق الطالب محمد الهدلق،بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الرياض الميدالية الفضية،بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة،تلقى خلالها 3209 ساعات تدريبية،على أيدي نخبة من المدربين والخبراء السعوديين والأجانب،كما حقق الطالب علي الصالح،بالصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم الرياض الميدالية الفضية، تلقَّى خلالها 3209 ساعات تدريبية.

كما حصل الطالب علي آل موسى، بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية،الذي تلقَّى 2314 ساعة تدريبية، على الميدالية الفضية،فيما حصل الطالب حسن الخليفة،بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية،الذي تدرب 2314 ساعة تدريبية،على الميدالية الفضية.

وأصبحت المملكة تمتلك في رصيدها من المشاركات السابقة في أولمبياد الكيمياء الدولي 14 ميدالية فضية و25 ميدالية برونزية،وشهادتي تقدير.

وأوضحت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع،أن هذا التألق والإنجاز تحقق بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لمواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030،وتعزيز الثقة في القدرات والطاقات الشَّابة على المنافسة العالمية،وبناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية واستشراف المستقبل.

وقدَّمت الأمين العام لمؤسسة “موهبة” جزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان،على دعمه مؤسسةَ “موهبة” برامجها؛لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين في مدارس التعليم العام.

وأضافت أن هذا الفوز جاء نتاج تعاون مثمر وبنَّاء بين”موهبة” والوزارة،جسدتها شراكة فاعلة انعكست إيجابًا على مجتمع الموهبة والإبداع في المملكة.

وأشارت إلى أن المملكة ستنظم العام المقبل أول أولمبياد يقام في المملكة بهذا الحجم،حيث يضم 89 دولة،بشراكة بين موهبة ووزارة التعليم،وجامعة الملك سعود، وبرعاية من شركة سابك،وستعمل الجهات لتقديم هذا الحدث العالمي العلمي المهم بشكل يليق بالمملكة.

ويُعد أولمبياد الكيمياء الدولي مسابقةً دوليةً سنويةً في الكيمياء لطلاب المرحلة الثانوية،تُعقَد في نهاية العام الدراسي، وتستمر عشرة أيام،من خلال اختبارين؛ أحدهما نظري والآخر عملي،مدة كل واحد منهما 5 ساعات،كما يعد هذا الحدث فعاليةً علميةً وثقافيةً وسياحيةً،تبرز من خلالها الدول المستضيفة قوتها العلمية،وثقافتها، وتبرز معالمها السياحية المهمة.

يُذكر أن الأولمبياد يهدف إلى تعزيز التعاون بين الطلاب،وتبادل الخبرات التربوية والعلمية بين الدول المختلفة؛لذا تحرص معظم الدول على الاستعداد لهذه المنافسة الدولية،من خلال تنظيم مسابقات أولمبياد كيمياء وطني،يتأهل من خلاله الطلاب للاشتراك في أولمبياد الكيمياء الدولي.

وتقوم الدولة المستضيفة للأولمبياد بالتنظيم وإعداد أسئلة الأولمبياد،التي تتكون من جزأين؛جزء نظري،وجزء عملي،وتشارك كل دولة بفريق مكون من 4 طلاب كحد أقصى،على ألا يتجاوز عمر الطالب 20 سنة، وألا يكون قد التحق بالمرحلة الجامعية، حيث تشرف لجنة توجيهية عليا على الأولمبياد،مشكَّلة من أعضاء ممثلين لمختلف قارات العالم.