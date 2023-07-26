المنتخب السعودي للكيمياء يصل إلى أرض الوطن بعد تحقيقه 4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2023

المناطق-متابعات

وصل المنتخب السعودي للكيمياء مساء أمس إلى أرض الوطن، بعد تمثيله المملكة ورفع راية الوطن عالمياً محققاً 4 جوائز عالمية في منافسات مسابقة أولمبياد الكيمياء الدولي التي أقيمت في جمهورية سويسرا الاتحادية خلال الفترة 16 – 25 يوليو 2023 .

وخلال هذا المحفل العلمي تسلمت المملكة من رئيس الأولمبياد علم المسابقة الدولية العريقة، لاستضافة النسخة 56 من الأولمبياد العام القادم في الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024م في مدينة الرياض.

وتوزعت الجوائز العالمية على طلاب المنتخب السعودي للكيماء الذي تشرف عليهم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، حيث حقق الطالب محمد الهدلق بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الرياض الميدالية الفضية، بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة، تلقى خلالها 3209 ساعات تدريبية، على أيدي نخبة من المدربين والخبراء السعوديين والأجانب.

فيما حصد الطالب علي الصالح بالصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم الرياض الميدالية الفضية، بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة، تلقى خلالها 3209 ساعات تدريبية.

وحصل الطالب علي آل موسى بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، الذي تلقى 2314 ساعة تدريبية، على الميدالية الفضية، ومثله الطالب حسن الخليفة بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، الذي تدرب 2314 ساعة تدريبية، حصله على الميدالية الفضية.

ويُعد أولمبياد الكيمياء الدولي مسابقة دولية سنوية في الكيمياء لطلاب المرحلة الثانوية، تُعقَد في نهاية العام الدراسي وتستمر لمدة عشرة أيام، من خلال اختبارين أحدهما نظري والآخر عملي، مدة كل واحد منهم 5 ساعات، ويهدف الأولمبياد إلى تعزيز الصلات والتعاون بين الطلاب، وتبادل الخبرات التربوية والعلمية بين الدول المختلفة، لذلك تحرص معظم الدول على الاستعداد لهذه المنافسة الدولية، من خلال تنظيم مسابقات أولمبياد كيمياء وطني، يتأهل من خلاله الطلاب للاشتراك في أولمبياد الكيمياء الدولي.

وتمتلك المملكة العربية السعودية في رصيدها من الجوائز السابقة في أولمبياد الكيمياء الدولي 14 ميدالية فضية، و25 ميدالية برونزية، وشهادتين تقدير.

وتقوم الدولة المضيفة للأولمبياد بالتنظيم وإعداد أسئلة الأولمبياد، والتي تتكون من جزأين، وتشارك كل دولة بفريق مكون من 4 طلاب كحد أقصى، على ألا يتجاوز عمر الطالب 20 سنة، وألا يكون قد التحق بالمرحلة الجامعية، حيث تشرف لجنة توجيهية عليا على الأولمبياد، مشكّلة من أعضاء ممثلين لمختلف قارات العالم.

وأشار مدير إدارة المسابقات بدر المجرذي إلى أن المنتخب السعودي الذي شارك في أولمبياد الكيمياء الدولي يمثلون نخبة من طلبة المملكة، الذين حصلوا على رحلة طويلة من التدريب والتأهيل للمشاركة في هذه المسابقات، والتي مكنتهم من رفع راية المملكة عالمياً والحصول على العديد من الجوائز والميداليات.

وبين أن اختيار أعضاء فريق المنتخب السعودي للمشاركة في الأولمبيادات الدولية، يتم بعد سلسلة مكثفة من التدريبات على أيدي نخبة من المدربين السعوديين والأجانب من الأكاديميين والخبراء، الذين على استعداد جيد لخوض مثل هذه المنافسات الدولية وتعزيز المنجزات التي حققها الموهوبون السعوديون في الأولمبيادات المختلفة، وتحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواصلة الطريق لجعل المملكة من بين الدول الـ20 الأولى في العالم تعليماً وتأهيلاً.

وبدأت فكرة تنظيم الأولمبياد الدولي للكيمياء (IChO) في تشيكوسلوفاكيا عام 1968م، حيث كان يسمى أولمبياد الكيمياء (ChO) جزءاً من نظام التعليم الثانوي في جميع بلدان الكتلة السوفياتية، وكان الاتحاد السوفيتي نموذجاً لجميع البلدان الأخرى، وكانت وزارة التربية والتعليم قائمة على دعم المسابقة، ولم تتم في بداية المسابقة دعوة أي دولة غربية للمشاركة في هذا الأولمبياد.