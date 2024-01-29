المنتخب السعودي يواصل استعداده لمواجهة كوريا الجنوبية الثلاثاء القادم

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واصل المنتخب السعودي اليوم، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية بعد غدٍ، التي ستقام على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 “قطر”.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على “ملاعب إسباير” تحت إشراف المدير الفني الإيطالي “روبرتو مانشيني”، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، كما شهدت التدريبات مشاركة اللاعب ” عبدالرحمن غريب “.

ويختتم “الأخضر” يوم غدٍ استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة مساءً على “ملاعب إسباير”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.