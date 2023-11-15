المنتخب السعودي يُدشّن مشواره في تصفيات مونديال 2026 بمواجهة باكستان

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يدشّن المنتخب السعودي غداً مشواره في الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 في كرة القدم المقرّرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية غداً بمواجهة نظيره الباكستاني ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ويشارك 36 منتخباً في تصفيات آسيا المشتركة قُسّمت على 9 مجموعات، تضمّ كل واحدة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 حتى يونيو 2024, ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 التي ستستضيفها المملكة.

واختتم المنتخب السعودي اليوم تحضيراته تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الذي استدعى 28 لاعباً للقائمة التي ستخوض المواجهتين الأولى ضد باكستان على ملعب نادي الفتح بالأحساء والثانية الثلاثاء المقبل في عمّان، ضد المنتخب الأردني الذي يسعى بدوره للعودة بالنقاط الثلاث أمام مضيفه طاجيكستان غداً على ملعب الجمهوري المركزي في العاصمة دوشنبه.

ويطمح الأردن إلى بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه مستفيداً من زيادة حصة القارة الآسيوية حسب التعديلات الجديدة إلى (8) مقاعد ونصف.

وفي المجموعة الأولى، يستقبل المنتخب القطري ضيفه الأفغانستاني على إستاد خليفة الدولي في الدوحة، فيما يستضيف المنتخب الكويتي نظيره الهندي على إستاد جابر الأحمد الدولي.

وفي المجموعة الثانية، ترفع سوريا شعار الفوز أمام كوريا الشمالية في اللقاء الذي سيقام في مدينة جدة التي تخوض مبارياتها البيتيّة فيها.

وفي المجموعة السادسة، يواجه العراق ضيفه إندونيسيا على إستاد البصرة، فيما تلعب فيتنام بمواجهة الفيليبين.

وفي المجموعة الثامنة، تبدأ الإمارات مشوارها بمواجهة سهلة على الورق عندما تستضيف نيبال على إستاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، فيما يخوض المنتخب البحريني مواجهة صعبة أمام نظيره اليمني.

وتلعب البحرين أمام اليمن على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

وكانت البحرين تأهلت إلى الملحق القاري النهائي الفاصل المؤهل إلى مونديالي 2006 و 2010 على التوالي، ولكنها لم تحقق حلمها في الوصول للنهائيات العالمية بعد خسارتها أمام ترينيداد وتوباغو في 2005 وثم نيوزيلندا في 2009.

وفي المجموعة التاسعة، تواجه أستراليا نظيرتها بنغلادش، فيما يستضيف لبنان نظيره الفلسطيني في الشارقة الإماراتية.