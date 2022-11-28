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المنتخب الوطني يخوض لقاء المسكيك بـ«الطقم الأبيض» لهذا السبب

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 28 نوفمبر 2022 - 12:49 مساءً

قرر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خوض مباراة المكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات  بـ«الطقم الأبيض»، وذلك لعدم لتقارب الألوان مع قمصان لاعبي المكسيك.

ويواصل الأخضر استعداداته قبل المباراة الحاسمة أمام المكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات التي تجمع المنتخبين على استاد لوسيل يوم الـ30 من نوفمبر الجاري.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث بترتيب المجموعة الثالث، ويتفوق المنتخب الأرجنتيني عنه بفارق الأهداف رغم تساويه في عدد النقاط، ويحتاج المنتخب الوطني للفوز وليتأهل مباشرة للدور المقبل دون النظر لأي نتائج.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 28 نوفمبر 2022 - 12:49 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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