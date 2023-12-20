المنتدى السعودي للإعلام يطلق جولته التعريفية لطلبة الإعلام في جامعات المملكة

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في خطوة جديدة للتعريف المجتمعي بالأنشطة والفعاليات المتعددة والمتنوعة للمنتدى السعودي للإعلام في دورته الثالثة، الذي يقام في فبراير 2024.

وجاءت البداية من خلال كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, التي استضافت الجناح التعريفي للمنتدى الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين.

وتم تعريف الطلاب والأساتذة والزوار بفعاليات المنتدى وأنشطته التي تضم الجوائز الممنوحة للمبدعين في مجالات الإعلام المختلفة ومعرض مستقبل الإعلام ” فومكس ” وأبرز العارضين فيه من الدول والهيئات والشركات وغيرها بالإضافة إلى ورش العمل والمحاضرات المتخصصة، التي تسهم بشكل كبير في تشكيل أهداف طلاب الكلية ومعلميها وخاصة الموجهة لفئة الشباب المتخصصين في الإعلام والاتصال.

في الوقت الذي أكد فيه رئيس المنتدى السعودي للإعلام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، حرص المنتدى في نسخته الثالثة على تعظيم الفائدة من الحدث للأجيال القادمة خصوصًا طلبة الإعلام في الجامعات، واستشعارًا من الهيئة لأهمية رفع وعي الأجيال القادمة بمستقبل القطاع، واطلاع الطلبة على الرؤى والتوجهات والتجارب والخبرات، وبناء علاقات مع الشركات المشاركة في معرض مستقبل الإعلام “فومكس”.

وشهد الجناح التعريفي إقبالًا من الطلبة ومنسوبي الجامعة؛ حيث تضم الكلية العديد من الأقسام المتخصصة في الإعلام والاتصال.