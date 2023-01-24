المنتدى العربي لصحة المرأة يختتم دورته الثانية في مصر

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اختتم المنتدى العربي لصحة المرأة، أعمال دورته الثانية في مصر بمشاركة من وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الدول العربية، وعدد من المؤسسات الصحية في لبنان والمملكة.

ركز المؤتمر المنعقد تحت شعار “السمنة والسرطان”على وباء السرطان وأصنافه، وطرق الكشف عنه وسبل العلاج، كما تطرقت جلسات المؤتمر إلى أمراض السمنة والقلب، ومخاطرها على الصحة العامة.

وشارك بالمؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والمستشار خميس البوزيدي ممثلاً عن جامعة الدول العربية، والدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

يستمد المنتدى فكرته من مبادرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالمرأة ومحاربة المشاكل الصحية التي تواجهها، وفي مقدمتها مشكلة السمنة وتأثيرها على صحة المرأة وارتباطها بأمراض السرطان المختلفة خاصة التي تصيب النساء مثل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.

الراعي الإعلامي للمؤتمر كان شركة ديلي ميديكال انفو Dailymedicalinfo من خلال تغطية لجلسات المنتدى على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، للمساهمة في رفع الوعي الصحي للمرأة العربية.

وقال المسئول الإعلامي في شركة Dailymedicalinfo إن المنصة الحائزة على جائزة أفضل موقع طبي عربي في قمة رواد التواصل الاجتماعي، تشارك في المنتدى انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية، بهدف نشر الوعي الطبي بين متابعيا البالغ عددهم أكثر من 25 مليون متابع عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.