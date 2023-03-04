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المنتزهات الطبيعية والحدائق العامة بنجران تشهد إقبالا كبيراً من الزوار مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 4 مارس 2023 - 1:58 صباحًا

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تشهد المنتزهات الطبيعية بنجران إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، للاستمتاع بالأجواء الربيعية ولقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء بين أحضان الطبيعة وممارسة رياضة المشي وركوب الدرجات.

وهيأت أمانة نجران منتزه الملك فهد بغابة سقام، ومنتزه الأمير جلوي بن مساعد في أبا رشاش، وأكثر من 50 حديقة عامة لاستقبال الزوار والمتنزهين، للاستمتاع بالأجواء الغائمة والربيعية التي تشهدها المنطقة في أول أيام الإجازة الدراسية، لقضاء أوقات من الاستجمام والترفيه ضمن مساحات من المسطحات الخضراء والأشجار ونوافير المياه، إضافة إلى مجاميع الألعاب والعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 4 مارس 2023 - 1:58 صباحًا
صورة Waleed

Waleed

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