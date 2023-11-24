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المنتزه البري وجهة جديدة ومتنفس لأهالي وزوار الخرج في المستقبل

24 نوفمبر 2023 - 4:10 مساءً

المناطق_الخرج

تفقد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد الأعمال الجاري تنفيذها بالمنتزه البري ، والذي سيعد من أبرز الوجهات المميزة في المحافظة في المستقبل.

 

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وأوضحت بلدية الخرج أن المنتزه البري يقع جنوب غرب المحافظة وعلى أرض مساحتها تزيد عن 2 مليون متر مربع وتم إنجاز 80٪ من المشروع.

 

 

وبينت البلدية أن المنتزه سيعد متنفسًا جديدًا في المحافظة للعائلة والأفراد لقضاء أوقاتهم البرية في الجلسات المخصصة أو في أي موقع داخل المنتزه باختيار الزائر.

 

 

وأشارت بلدية الخرج أن من ضمن المشاريع المستقبلية داخل المنتزه ملاعب كرة قدم ومنطقة عروض ومنطقة ألعاب.

24 نوفمبر 2023 - 4:10 مساءً
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