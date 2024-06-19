المنستيري يتأهل لدوري أبطال إفريقيا بتعادله مع الملعب التونسي

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حسم الاتحاد الرياضي المنستيري تأهله إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل 2024-2025، بتعادله مع الملعب التونسي 1-1، في الجولة الختامية من موسم الدوري التونسي الأربعاء.

ورفع المنتسيري رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن ملاحقه الملعب التونسي الثالث.

ويأمل الملعب في خسارة النادي الصفاقسي أمام الترجي الرياضي غداً الخميس، لحسم المركز الثالث والتأهل إلى كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحتل الملعب المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الصفاقسي (12).

أحداث مثيرة

تقدم المنستيري في النتيجة بهدف جميل حمل توقيع أحمد الجفالي في الدقيقة التاسعة، ومن خطأ دفاعي تعادل الملعب عبر لاعب وسط منتخب النيجر يوسف أومارو في الدقيقة 41.

وأكمل المنستيري المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع الإيفواري فابريز زيكي في الدقيقة 52.

وتواصل إهدار الفرص من الجانبين، خاصة من طرف المنستيري الذي كان أخطر بفضل الهجمات المرتدة السريعة عبر شهاب الجبالي.

وألغى حكم المباراة ركلتي جزاء في المباراة، واحدة لكل الفريق، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”.

وجاء إلغاء ركلة جزاء الملعب في الدقيقة 90+11، بعد شرعية تدخل الحارس البشير بن سعيد أمام أومارو.