المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.. إليكم رابط التسجيل وخطوات الاستخدام

تعتبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، هي بمثابة همزة وصل بين طالب العمل وكذلك الوظائف المتاحة حسب مختلف التخصصات، ويتم التسجيل بطريقة إلكترونية فقط من خلال اتباع مجموعة من الخطوات.

رابط التسجيل في المنصة

الآن بعد أن أصبحت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “UEP” مفتوحة لجميع المستخدمين، ينتقل النظام التالي لتفعيل الرابط إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف الموحدة “my gov sa”، حيث يمكن تسجيل حساب جديد.

وبات البحث عن رابط التسجيل عبر منصة التوظيف الوطنية الموحدة، يتصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويقدم لكم “موقع المناطق” رابط التسجيل في خدمات المنصة عبر الرابط (أضغط هنا).

خطوات التسجيل في المنصة

ويتم التسجيل إلكترونيًا فقط من خلال سلسلة الخطوات التالية:

1_ يجب عليك الانتقال إلى رابط منصة التوظيف الموحدة عبر الإنترنت الخاصة به

2_ اختر تسجيل حساب جديد من المنصة

3_ اقرأ جميع الشروط والأحكام على المنصة قبل الموافقة

4_يجب عليك تضمين جميع المعلومات الشخصية المطلوبة

6_ يطلب منك الاسم الكامل ورقم الهاتف المحمول والمؤهلات التعليمية والخبرة المكتسبة

7_ ثم انقر فوق الزر “تم”

8_انتظر قليلاً حتى تتلقى رابط تنشيط إلى البريد الإلكتروني الذي قمت بتسجيله على الموقع.

9_ ادخل من خلاله لتفعيل حسابك الشخصي

10_ثم ادخل مباشرة وابحث عن الوظيفة التي تريد شغلها

إغلاق منصة #جدارة.. والانتقال إلى “المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف” pic.twitter.com/IkAqsZtpag — جدارة Services (@serves111) October 3, 2022