المنطقة الشرقية تتوشح باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة

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توشحت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية باللون الأخضر استعدادًا لليوم الوطني السعودي الـ93 ، وأبرزت أمانة المنطقة استعداداتها وتفاصيل برنامجها للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وذلك حرص من الأمانة على المشاركة في هذا الحدث الوطني والذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين.

وأوضحت الأمانة بأنها قامت بأعمال الزينة الخاصة والتجهيزات في الواجهات البحرية والحدائق والطرق والميادين، بهدف رفع مستوى الجاهزية بالشراكة مع الجهات المعنية حيث تم تركيب 1280بنر يحمل هوية اليوم الوطني بتصاميم مختلفة وموزعة على طرق وشوارع الحاضرة، و 12بنر كبير على المباني التابعة للأمانة بعبارات التهنئة والمواطنة، وتزيين 8 مبانٍ رئيسية بالحاضرة بالإنارة التفاعلية تحمل شعاري اليوم الوطني ورؤية 2030 وصور المؤسس “طيب الله ثراه” وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله”، وتزیین شوارع مدينة الدمام بـ 3000 علم للمملكة تم تركيبها على أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية، و 75 شكل مضيء للسيفين والنخلة على أعمدة الإنارة، و 51 من أشكال الزينة على أرصفة التقاطعات والمماشي والواجهات البحرية.

فيما تم تركيب 4 ساريات أعلام بطول 25 مترًا للسارية الواحدة عند تقاطع طريق الدمام الجبيل السريع مع طريق الملك فهد، و 175 جهاز صوت على أعمدة الإنارة الواقعة بممشى طريق الملك عبدالله لتشغيل النشيد الوطني السعودي، والأناشيد الوطنية، و 100 علم مثبت على قواعد خرسانية وتحمل صور هوية اليوم الوطني الـ 93 وشعار الرؤية 2030، يتم تركيبها عند تقاطعات الطرق بالحاضرة، بالإضافة إلى 11 مجسمًا كبيرًا على الأرصفة بمواقع مختلفة بالحاضرة.

كما ستنفذ أمانة الشرقية حزمة من الأنشطة والبرامج الوطنية والفعاليات في محافظة القطيف، اعتباراً من بعد غد الخميس ولمدة ثلاثة أيام، تحت عنوان “نحلم ونحقق” والتي سيشهدها سكان وزوار المحافظة على الواجهة البحرية بكورنيش المجيدية في القطيف، إضافةً إلى تزيين الطرق والميادين بالإضاءات والأعلام ونشر التهنئة والشعارات الوطنية على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وستشمل الفعاليات التي ستنطلق الساعة الرابعة حتى العاشرة والنصف مساءً، مسيرة السيارات الكلاسيكية والعروض البحرية “فلاي بورد” وعروض الفلكلور الشعبي، ومسيرة الدراجات النارية، وسباق الجري الرياضي، والكثير من الفعاليات والأركان والهدايا الخاصة والأنشطة المصاحبة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

فيما استكملت استعداداتها في محافظة النعيرية، عبر نشر مظاهر الاحتفال بمداخل وميادين المحافظة والشوارع الرئيسية بالأحياء والمراكز والهجر التابعة، حيث انتهت من تركيب الأعلام وصور قادة البلاد واللوحات الوطنية والتهاني، و 1000 علم و 200 لوحة وفق الهوية البصرية الموحدة وتزيين 750 عمود إنارة بالإضاءات الجمالية و 400 مجسم جمالي “سيفان ونخلة”، وتزيين مجسمات الدوارات بمداخل وميادين المحافظة، وواجهة مبنى البلدية والمرافق والحدائق العامة.

كما ستُنَظم احتفالية لأهالي المحافظة تحت عنوان “نحلم ونحقق” بحديقة الربيع بشارع الملك سلمان بالمدخل الشمالي للمحافظة يوم السبت 23 سبتمبر 2023م، حيث تم تجهيز برنامج الفعاليات لتقديم حزمة من الفقرات المتنوعة للأهالي والزائرين وسيتم توزيع 1500 هدية على الأطفال والمحتفلين.