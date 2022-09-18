المنطقة الشرقية تعلن بدء إجراءات نزع ملكية 119 عقاراً لتطوير شارع بالقطيف

بعد صدور موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بدأت أمانة المنطقة الشرقية في إجراءات نزع ملكية 119 عقاراً ببلدة الأوجام بمحافظة القطيف، بطول 1 كيلو و882 متراً، وعرض 30 متراً، بهدف فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة.
وقالت أمانة المنطقة الشرقية، في بيان صادر عنها، إن نزع الملكيات يقع في الشارع الرابط بداية من المخطط (11/43) حتى نهاية مخطط (3/903) بهدف تطويره وتوسعته.
وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها، وتقديم الإثباتات والوثائق المطلوبة لنزع الملكية.