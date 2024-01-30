المنظمة الدولية للهجرة: 100 شخص لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ مطلع العام

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كشفت المنظمة الدولية للهجرة اليوم، أن عدد الذين لقوا حتفهم أو اختفوا في وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الجاري “2024” بلغ نحو 100 شخص ، وهذا ضعف أعداد الوفيات غرقًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي .

ويناقش اليوم المؤتمر الإيطالي الأفريقي للهجرة “جسر من أجل الحياة المشتركة” المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، الحلول لحماية المهاجرين، بمشاركة أكثر من 20 رئيس دولة ووزارة، من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، وعدد من وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والقادة الأفارقة.

وعدت إيمي بوب هذا المؤتمر فرصة حاسمة لمناقشة الآليات المنسقة والمستدامة، لوقف المزيد من الخسائر في الأرواح على طرق الهجرة، وأن عدد الوفيات الذي نشهده يستوجب وضع إستراتيجية ونهج شامل لمسارات الهجرة النظامية الآمنة، وهو الحل الوحيد الذي سيفيد المهاجرين والدول على حد سواء .

وتهدف إيطاليا إلى تعزيز دورها بصفتها جسرًا بين أوروبا وأفريقيا من خلال نموذج للتعاون والتنمية والشراكة المتساوية، وتقدم خلال المؤتمر خطة للمناقشة .

ويعقد المؤتمر في وقت يتزايد فيه عدد الأشخاص الذين يلقون حتفهم في البحر، ولا يزال مصير ثلاث سفن قادمة من لبنان وتونس وليبيا مجهولًا، وكان على متنها 158 شخصًا، ووفقًا لإحصاءات المنظمة الدولية للهجرة فقد قفز عدد المفقودين في البحر الأبيض المتوسط من 2048 شخصًا عام 2021 إلى 2411 عام 2022 و3041 بحلول نهاية عام 2023 .