المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

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دانت الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال ألأحمر والصليب ألأحمر “آركو” العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولي.

ودعت الهيئة في بيان صادر لها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتقديم الإغاثة العاجلة للسكان وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية.

كما استعرضت “آراكو” في اجتماع استثنائي عاجل لها حجم المأساة الإنسانية لسكان قطاع غزة المدنيين، وحجم الدمار للبنية المدنية في القطاع التي شلت الحياة العامة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وناشدت في اجتماعها بتقديم الإغاثة العاجلة للسكان, وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية, وتأمين الممرات لوصول المساعدات الإغاثية, وطواقم الإغاثة إلى داخل أحياء قطاع غزة، معبرةً عن عن مساندتها الشاملة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ لتعزيز خدماتها الإنسانية داخل القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.