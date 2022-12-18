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“المنيع”: النصر ولا مرة فاز على الهلال بطولة خارجية

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 18 ديسمبر 2022 - 3:13 مساءً

“ماجد المنيع” أن النصر لم يفز على الهلال خارجيًا نهائيًا”.

وقال ” المنيع” خلال ظهوره في برنامج “الحصاد الرياضي ” : ” لو قارنت بين المواجهات المحلية والخارجية بين الهلال والنصر، نادي النصر لم يفز على الهلال خارجيًا في تاريخ النصر، الهلال حقق 15 بطولة خارجية، هل تعلم أن ثلثها عبر بوابة النصر، كل مرة يلعب الهلال أمام النصر خارجيًا يفوز ويحقق البطولة”.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 18 ديسمبر 2022 - 3:13 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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