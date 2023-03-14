المهرة تشعل التنافس بين حفاظ القرآن بالمملكة في رمضان

المناطق_جدة

تطلق جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، غرة شهر رمضان المبارك مسابقة المَهرة الرمضانية للعام الثامن على التوالي والتي ستُبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي: المسابقة تُنظمها الجمعية لإبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة، وفي عامها الثامن على التوالي يتنافس فيها 62 مشاركاً من طلاب حلقات القرآن الكريم بمختلف محافظات ومناطق المملكة من ذوي الأصوات الجميلة.

وأشار إلى أنها تُبَث على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الـ 5 عصراً، وهو الوقت الذي تستقبل فيه الاتصالات لساعة كاملة على الرقم 0114052999 لمن أراد المشاركة.

وأضاف “حنفي” أنه سيتم تقديم العديد من الفقرات المتنوعة، أبرزها مسابقة الماهرات واللاتي يشاركن عبر رابط البرنامج الموجود بصفحات الجمعية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن أن المشاركين سيحصلون على الجوائز القيمة والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من ربع مليون ريال, مبيناً أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 50 ألف ريال, في حين خصصت باقي الجوائز للمراكز الأولى المشاركة في المسابقة, والتي تحصل على أعلى تقييم من اللجنة، وهناك جوائز للمتصلين و (الماهرات) طوال الشهر.

ونوّه “حنفي” بأن برنامج المَهرة الرمضاني قد حصد نجاحاً كبيراً خلال السبع أعوام الماضية على مستوى المملكة من خلال تفاعل الجمهور وإشادات المسؤولين.