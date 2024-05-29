المهندس السلطان يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تحويل معهد العاصمة النموذجي إلى مؤسسة غير هادفة للربح والموافقة على إنشاء “مؤسسة الرياض الخضراء”

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رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس ابراهيم بن محمد السلطان أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل معهد العاصمة النموذجي إلى مؤسسة غير هادفة للربح ، والموافقة على إنشاء “مؤسسة الرياض الخضراء” اللذين يأتيان نتيجة الدعم المستمر والاهتمام الكبير الذي تلقاه العاصمة الرياض وكافة مدن المملكة في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال معاليه بهذه المناسبة : “يعكس قرار مجلس الوزراء بتحويل معهد العاصمة النموذجي في الرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح دعم القيادة واهتمامها بالتعليم كركيزة أساسية لنمو المدن وتحسين جودة الحياة

للسكان”.

وأضاف معاليه “تأتي موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مؤسسة الرياض الخضراء مساهمةً في استدامة العمل البيئي وزيادة مساحة التشجير في المدينة، ورفع مستوى البيئة العمرانية والارتقاء بمدينة الرياض ضمن أفضل مدن العالم ملاءمة للعيش والاستدامة”.