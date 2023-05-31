المهندس السواحة يهنئ القيادة على اكتمال المهمة العلمية للمملكة إلى الفضاء

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رفع معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للفضاء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للفضاء – حفظهما الله- على اكتمال نجاح المهمة العلمية على متن محطة الفضاء الدولية بعد عودة رائدي الفضاء ريانة برناوي، وعلي القرني ووصولهم إلى الأرض بسلام صباح اليوم.

وقال معاليه: “هذه المهمة العلمية التاريخية ما كانت لتكون -بعد توفيق الله- لولا دعم وتمكين سمو سيدي ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء لبرنامج المملكة لرواد الفضاء ومتابعته الدقيقة لكافة تفاصيل هذه المهمة العلمية التي سجلت سبقا تاريخياً بوصول أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة إلى محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.

وأضاف معالي السواحه، إن الأبحاث والتجارب العلمية التي تمت على متن المحطة تنسجم مع الطموحات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله – في تأكيد على التزام المملكة وجهودها في تمكين الانسان وحماية كوكب الارض وتشكيل آفاق جديدة من خلال العلوم والأبحاث والابتكارات من خلال الفضاء.