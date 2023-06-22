المهندس الفارس يتفقد جاهزية فروع الهيئة وشركات المطاحن بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم الحج

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زار معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس فرعي الهيئة بمحافظتي جدة والجموم بمنطقة مكة المكرمة، للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لتوفير احتياجات شركات مطاحن إنتاج الدقيق، من القمح، وتم استعراض الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج، وحجم مخزونات القمح، والاستعدادات لتزويد شركات المطاحن بكامل احتياجاتهم من القمح فور استلام الطلب.

كما قام معاليه بزيارة لفروع شركات المطاحن الرابعة بالمدينة المنورة، والمطاحن الأولى بجدة، والمطاحن الحديثة بمحافظة الجموم. واستمع لشرح مفصل من المسؤولين بالشركات عن الخطط التشغيلية لموسم الحج وحصص الدقيق المخصصة للعملاء، والتأكد من توفير كافة احتياجات السوق من مادة الدقيق لضمان توفير الخبز ومنتجات الدقيق الأخرى.

وأوضح معالي المهندس الفارس أن الإنتاج اليومي للمطاحن بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يغطي حاجة السوق كاملة، إضافة إلى بناء مخزونات احتياطية من القمح والدقيق تبلغ على مستوى فروع الهيئة وشركات المطاحن بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من (480 ألف طن قمح) و (960 ألف كيس دقيق45 كجم) وهي جاهزة للضخ عند الحاجة.

وفي نهاية الزيارة حث معالي محافظ الهيئة الجميع على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به فروع الهيئة وشركات المطاحن بالمملكة لتوفير مادة القمح والدقيق الحيوية لحجاج بيت الله الحرام. وقد رافق معاليه في هذه الزيارة سعادة نائب المحافظ لشؤون الفروع الأستاذ باسل السويدان.