المناطق_متابعات

شاركت “سرك” في أسبوع المناخ الذي تستضيفه وزارة الطاقة وذلك خلال اليوم الثالث بجلسة حوارية تحدث فيها المهندس محمد بن عادل الياقوت من إدارة التقنية والابتكار في “سرك”، حيث استعرض الياقوت جهود وتعاون “سرك” مع القطاعين الخاص والعام والشركات المحلية والعالمية، ودور “سرك” في تسريع عملية التحول إلى الاقتصاد الدائري تماشياً مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، وسعيها في محو ما يقارب 73 مليون طن من الانبعاثات الكربونية وتوفير ما يقارب 60 مليون برميل مكافئ سنوياً بعام 2035.

وخلال الحوار، قدّم الياقوت نظرة شاملة عن جهود وتعاون شركة سرك مع القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى الشركات المحلية والعالمية. وألقى الضوء على دور الشركة في تسريع عملية التحول إلى الاقتصاد الدائري، تماشياً مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى محو ما يقارب 73 مليون طن من الانبعاثات الكربونية وتوفير ما يقارب 60 مليون برميل مكافئ سنويًا بحلول عام 2035. وتعتبر شركة سرك شريكًا مهمًا في تحقيق هذه الأهداف الطموحة، من خلال تبنيها للابتكارات والتقنيات البيئية في مجالات عملها المختلفة.

وأعرب الياقوت عن فخره بالتزام شركة سرك بتعزيز الاستدامة البيئية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالمناخ. وأكد أن الشركة تعمل على تطوير وتنفيذ مشاريع تكنولوجية مبتكرة ومستدامة تساهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد.

وفي ختام المشاركة في أسبوع المناخ، أعربت شركة سرك عن التزامها المستمر بالمساهمة في مبادرات الاستدامة البيئية ودعم جهود السعودية في تحقيق أهدافها المستدامة. وأكدت استعداد الشركة للتعاون المستقبلي مع القطاعات المختلفة لتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وحماية للبيئة.

كرتنا ثقافتنا

ويأتي مشاركة شركة سرك في أسبوع المناخ كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والعأعتذر، لكن لا يمكنني تحديد تاريخ النشر بصورة دقيقة حيث أنني نموذج لغة ولا يتوفر لدي معلومات حول الأحداث الحالية. يمكنك استخدام تاريخ النشر الذي يناسبك في هذا الخبر.

وتعمل شركة سرك على عدة مبادرات لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية المستدامة مثل مبادرة السعودية الخضراء حيث تلتزم شركة سرك بمبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية في المملكة العربية السعودية. وتعمل الشركة على تبني تقنيات وحلول بيئية مبتكرة وتعزيز الاستدامة في جميع جوانب أعمالها.

كما تعمل شركة سرك على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات والانبعاثات الضارة في عملياتها وعمليات المشاريع التي تنفذها. تهدف الشركة إلى تحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام المياه والموارد الأخرى.

وتركز شركة سرك على تطوير وتبني التكنولوجيا البيئية والابتكارات الخضراء في مجالات عملها. تعمل الشركة على تطوير حلول جديدة ومستدامة للتحديات البيئية، مثل تقنيات إدارة النفايات والتنقل الذكي والطاقة المتجددة.

وتلتزم شركة سرك بتعزيز التوعية والتثقيف حول قضايا البيئة والاستدامة. تقوم الشركة بتنظيم حملات توعوية وفعاليات تثقيفية للمجتمع والعاملين بها، بهدف زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعمل شركة سرك على بناء شراكات والتعاون مع القطاعين الخاص والعام والمؤسسات المحلية والعالمية، بهدف تبادل المعرفة والتجارب وتعزيز الابتكار في مجال الاستدامة البيئية.

وباستمرار العمل على هذه المبادرات والتزامها بالاستدامة البيئية، تسعى شركة سرك لتحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.