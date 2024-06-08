«الموارد البشرية»: إصدار 11.7 ألف تصريح لخدمة «أجير الحج».. و42.85 ألف تأشيرة عمل موسمية

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في إطار جهودها المبذولة في تمكين العمل الموسمي للمنشآت والأفراد الراغبين في العمل خلال موسم حج هذا العام 1445، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة «أجير الحج» وخدمة «التأشيرات الموسمية».

وتوفر خدمة «أجير الحج» للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر «باب أجير»، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.

وتسعى «أجير الحج» لتحقيق جملةٍ من الأهداف منها، تعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عملٍ مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي. وتُتاح الخدمة إلكترونيًا بشكل مبسط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني للمنصة. حيث بلغ عدد المنشآت المستفيدة من الخدمة 924 منشأة، وقد أصدرت 11,715 تصريحا.

كما تتيح خدمة «التأشيرات الموسمية» الفرصة للمنشآت العاملة بموسم الحج في تغطية احتياجها من العاملين والمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث عملت الوزارة منذ وقتٍ مبكرٍ على إصدار التأشيرات الموسمية للمنشآت بشروط سهلةٍ وميسرة. وبلغ عدد التأشيرات الموسمية الصادرة 42,853 تأشيرة عمل موسمية لعدد من المهن في مجالات متنوعة، كما تقوم اللجان الرقابية التابعة للوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالمتابعة المستمرة والتأكد من تطبيق المنشآت العاملة في ‫موسم الحج لاشتراطات وأحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة الموسمية، وموافقتها للأنظمة والتعليمات.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عقدت في وقتٍ سابق بمنطقة مكة المكرمة عدة اجتماعات دعت لها جميع المنشآت العاملة في موسم الحج، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة وشرح في كل ما يتعلق بالعمل الموسمي.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتنفيذ عددٍ من الجولات الميدانية للرقابة على المنشآت ومتابعة أحكام نظام العمل ولوائحه وذلك بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.