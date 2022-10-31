الموارد البشرية بالرياض تعرف فتيات دور الإيواء بمهارات التوفير والإدخار

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نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بدار الحضانة الاجتماعية صباح اليوم الإثنين برنامجاً توعوياً عن “مهارات الإدخار المالي” بهدف تعريف فتيات دور الإيواء من فئة الأيتام على مهارات الإدخار والتوفير مما يمكنهن من اتخاذ قرارات مالية فعالة وسليمة في حياتهن اليومية ومستقبلهن .

احتوى البرنامج على محاضرة تثقيفية قدمها بنك التنمية الإجتماعية بالرياض عن المفاهيم الأساسية لقيم الادخار وأنواعه وكيفية تطبيقه في حياتنا وأثره على مستقبل الشخص أيا كان عمره، وذلك بطريقة مبسطة ومشوقة للفتيات تتناسب مع أعمارهن وصاحب المحاضرة ركن توعوي عن خدمات دار الحضانة الإجتماعية الى جانب توزيع المنشورات التوعوية على الحضور عن منتجات وخدمات بنك التنمية الاجتماعية وطبيعة العمل المصرفي داخله .

حضر البرنامج قرابة الـ 80 مستفيدة من اليتيمات والكادر العامل معهن وقيادات الفرع ومنسوبي الإدارات من الجنسين وذلك ضمن جهود فروع الإيواء بالرياض لترسيخ الثقافة المالية ونشر الوعي الاقتصادي بين فئاتها المشمولة بالرعاية .