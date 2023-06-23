“الموارد البشرية” بمنطقة مكة المكرمة توقع اتفاقية تعاون لإطلاق مبادرات اجتماعية

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وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، ومؤسسة حسن عباس شربتلي لتنمية المجتمع؛ لإطلاق وتنفيذ عددٍ من المبادرات الاجتماعية المشتركة، ضمن إطار التعاون المشترك في مجال المسؤولية المجتمعية في المملكة، وتفعيل التواصل الاجتماعي، وتمكين المؤسسات الأهلية وغير الربحية والشركات والجمعيات من خدمة المجتمع، وتحقيق أهدافها التنموية.

ومثّل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة في توقيع الاتفاقية مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة فهد بن رشيد بن رقوش، ومثّل جمعية نماء الأهلية المدير العام فيصل بن عبدالرحمن الحميد، كما مثّل مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع المشرف العام عبداللطيف بن عبدالله النقلي.

وتضمنت الاتفاقية تعاون الأطراف كافة في تنفيذ هذه المبادرة، وتمكين المتطوعين من الجنسين لتحقيق هدف الوصول إلى مليون متطوع ضمن برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، حيث يقوم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة حسب الإمكانيات المتاحة لديها في حدود الأنظمة والتعليمات واللوائح المنظمة لهذه المبادرات.