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الموارد البشرية تحذر مكاتب الاستقدام: «سنسحب التراخيص في هذه الحالة»

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 10:32 مساءً
مكاتب الاستقدام

المناطق ـ أحمد حماد

قال متحدث الموارد البشرية سعد آل حماد، اليوم، إنه سيتم سحب تراخيص مكاتب الاستقدام فورا في حالة عدم الالتزام بأسعار العمالة المنزلية.

وأوضح في تصريحات لبرنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة “الإخبارية” أن الوزارة لا تطمح في وضع مخالفات، أو سحب تراخيص، لكن في الوقت ذاته يجب الالتزام بالتعليمات، وأن يكون المواطن والمكتب على وعي بما تبذله الدولة حتى يستفيد الجميع.

وأكد أن قرار التأمين على عقود العمالة المنزلية في المرحلة الأخير، وسيصدر قريبا.

ما هو قرار التأمين على عقود العمالة المنزلية؟

 وأوضح متحدث الموارد البشرية، أن القرار يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، وينص على تعويض صاحب العمل عند استقدام عامل منزلي بديل، حال وفاة الأول، أو عجزه بشكل تام، أو إصابته بمرض مزمن.

كما يقر بتعويض صاحب العمل في حال امتنع العامل أو تغيب عن العمل.

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في الوقت ذاته ينص القرار على تعويض العامل، إذا أصيب  بعجز كلي بسبب تنفيذ مهام عمله.

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 10:32 مساءً
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