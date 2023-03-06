“الموارد البشرية” تعلن عن وظائف شاغرة (رابط التقديم)

أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، عبر المــوقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات.

المسميات الوظيفية المتاحة

_أخصائي إداري.

_كاتب اداري عام.

_اختصاصي تسويق.

_أخصائي بحث تربوي.

_اختصاصي تسويق.

_كاتب اتصال.

_كاتب استعلامات.

_كاتب شكاوى.

_مندوب مبيعات.

_مهندس صناعي.

_مهندس ادارة مشاريع.

نبذة عن البرنامج

برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البـــشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

ويعد بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال، شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنســـيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

طريقة التقديم للوظائف

أوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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