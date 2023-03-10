“الموارد البشرية” تعلن عن وظائف شاغرة

أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات.

المسميات الوظيفية المتاحة

_كاتب موارد بشرية.

_اخصائي تسويق إلكتروني.

_أخصائي خدمة عملاء.

_مساعد اداري.

_اخصائي ادارة مشاريع.

_ مهندس كهربائي.

_ مهندس الكتروني.

_فني هندسة كهربائية.

فني الكترونيات.

_أخصائي تسويق.

_مدخل بيانات.

_مدير مشتريات.

_أخصائي إداري.

نبذة عن البرنامج

برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشـــرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

ويعد بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لـ منظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد.

طريقة التقديم للوظائف

أوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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