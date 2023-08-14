«الموارد البشرية»: تمديد فترة التسجيل في برنامج «جدير» حتى الاثنين القادم 21 أغسطس

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أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، اليوم (الاثنين)، تمديد فترة التسجيل في برنامج «جدير» حتى يوم الاثنين القادم 21 أغسطس، وذلك بعد أن كان من المقرر أن ينتهي التقديم اليوم 27 محرم 1445 الموافق 14 أغسطس 2023.

ويهدف البرنامج إلى تدريب حديثي التخرج على رأس العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية حاجات الوزارة بكفاءة، حيث سيتيح استقطاب الكوادر الوطنية المميزة من حديثي التخرج، ودعمهم وتمكينهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة داخل الوزارة بعد اجتيازهم مدة البرنامج الذي يستمر 12 شهراً اعتباراً من تاريخ التحاقه بالبرنامج.

ويشمل التدريب عدداً من المجالات في الإدارة والأعمال، الموارد البشرية، المجالات التقنية، المالية، القانونية وغيرها، ويمكن للمتميزين من حديثي التخرج التسجيل في البرنامج من خلال موقع الوزارة الرسمي أو عبر منصة «مسار» بالدخول على خدمة النفاذ الوطني الموحد: https://www.hrsd.gov.sa/ar/ministry/about-ministry/jobs

يشار إلى أن برنامج «جدير» يأتي ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعزيز القدرات الوطنية وتحسين الكفاءات من الشباب السعودي وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، إضافةً إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف.