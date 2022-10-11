“الموارد البشرية” توضح طريقة إثبات السكن الملك والإيجار لمستفيدي الضمان

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة إثبات السكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك لكل أنواع السكن التي تشمل الملك والإيجار ومسكن الغير والوقف والمسكن الحكومي والإسكان الخيري.

وبيّنت الوزارة، أن متطلبات إثبات السكن لكل نوع ستكون تقديم صك المنزل للملك، وصك باسم الموروث وصك حصر الورثة للملك الموروث، وعقد إيجار إلكتروني أو عقد إيجار يدوي حديث ومختوم من مكتب عقاري للإيجار.

ولفتت إلى أن إثبات ملكية مسكن للغير تشمل تقديم تعريف من المالك موثقاً من عمدة الحي أو مكتب عقار أو موثقاً وكذلك صك المسكن باسم المالك، بينما تكون وثائق إثبات سكن الوقف والسكن الحكومي للطلاب والعسكريين والإسكان الخيري هو تقديم تعريف من الجهة المالكة للسكن

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