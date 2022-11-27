“الموارد البشرية” توضح طريقة معرفة عدم الأهلية في “الضمان المطور”

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة وخطوات معرفة سبب عدم الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي المطور عبر المنصة الإلكترونية.

وبيّنت الوزارة، أن الخطوات تكون بالدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة، واختيار برنامج الضمان الاجتماعي، وبعدها يتم استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق)، ثم استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

ونوهت إلى أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المُستفيد على وثيقة العمل الحر عند دراسة نتيجة الأهلية.