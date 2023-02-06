“الموارد البشرية” توضح: هكذا يتم احتساب مبلغ الاستحقاق شهريًا لمستفيدي الضمان

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في تويتر “العناية بالمستفيدين”، أن احتساب مبلغ الاستحقاق شهريًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور يكون بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قِبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.
ولفتت إلى أنه في حال تبيّن للمستفيد نقص أو زيادة المعاش؛ فإنه يمكنه تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.
وعن مشكلة اختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر؛ أكدت الوزارة أنها تعمل على مراجعة توفر جميع اشتراطات استحقاق معاش الضمان لجميع الأسر بشكل شهري؛ وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر، وذلك لعدة أسباب منها: ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة مثل وجود زيادة في الدخل الشهري، ووجود مصدر دخل جديد للأسرة، ونقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.
يُشار إلى أن عددًا كبيرًا من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور اشتكوا من نقص في مبلغ المعاش المستحق لشهر فبراير الجاري مقارنةً بعدد أفراد الأسرة والدخل الشهري لمن لديه راتب شهري دون ظهور أي أسباب توضح النقص في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
وبيّن المستفيدون (المتضررون) من نقص معاش الضمان الاجتماعي، أن مشكلة النقص حدثت بعد عملية انتقالهم من الضمان الاجتماعي القديم إلى الضمان الاجتماعي المطور، مناشدين بتوضيح أسباب حدوث نقص المعاش أمام أيقونة “الدفعة المالية” في منصة الدعم والحماية الاجتماعية حتى يتمكنوا من تقديم “الاعتراض” ليتم دراسته بأسرع وقت ممكن.