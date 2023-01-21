“الموارد البشرية”: صاحب العمل يتحمل رسوم تغيير مهنة العامل غير السعودي

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات.

وأوضحت الوزارة، أن صاحب العمل يتحمل أيضاً رسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، بالإضافة إلى تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

ولفتت خلال ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أن الموظف يستحق عند انتهاء عقد العمل الحصول على شهادة خبرة دون مقابل، توضح تاريخ التحاقه وانتهاء علاقته بالعمل ومقدار أجره الأخير.