الموارد البشرية في الرياض تتيح “600” فرصة وظيفية في ملتقى تمكين مستفيدي الضمان

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نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم الثلاثاء ملتقى التمكين لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض وبمشاركة 20 جهة من القطاع الخاص وبحضور مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي ومجموعة من قيادات الفرع ومكاتب الضمان .

وقال الدكتور الحربي إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً بفرعها في منطقة الرياض تسعى من خلال تنظيم ملتقيات التمكين الى دعم استقلال مستفيدي الضمان الاجتماعي مادياً من خلال الإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم او تدريبهم وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل وأضاف إن الملتقى بمثابة حلقة وصل بين المستفيدين من الضمان ورواد الأعمال والقطاع الخاص، لافتاً إلى أنّ عدد الفرص الوظيفية في الملتقى بلغت 600 فرصة سيتم اجراء المقابلات الشخصية عليها واستلام السير الذاتية للمستفيدين من قبل مسؤولي الشركات المشاركة تمهيداً لتوظيفهم في الوظائف المتاحة بحسب رغباتهم وقدراتهم، وبما يتوافق مع شروط ومتطلبات هذه الوظائف.