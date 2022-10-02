“الموارد البشرية”: قيمة الاستحقاق تُحدد بعد مطابقة الدخل المُسجل من المستفيد مع بيانات الجهات المعنية

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن استحقاق المستفيد يتحدد بعد مطابقة بيانات الدخل التي سجلها المُستفيد مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

وبيّنت الوزارة في ردها على استفسار حول سبب خفض قيمة الاستحقاق بعد تحديث بيانات الدخل، أنها تقوم بدراسة الأهلية ومدى استحقاق المُستفيد بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

ونوهت إلى أنه في حال عدم رضا المُستفيد بالنتيجة فيمكنه الاعتراض من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.