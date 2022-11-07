الموارد البشرية والمودة توقعان اتفاقية لتحويل 1500 امرأة ضمانيه معيلة لتحويلهن من الاحتياج الى الإنتاج

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وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة اتفاقية تعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتمكين 1500 سيدة ضمانيه عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة التابعة لجمعية المودة، وذلك لتحويل السيدات من الاحتياج الى الإنتاج، وقد مثَل الوزارة مدير عام الفرع سعادة الأستاذ فهد بن رقوش, ومثَل الجمعية سعادة رئيس الإدارة المهندس فيصل سيف الدين السمنودي.

وأشار السمنودي ان الاتفاقية تعمل على تحقيق عدة اهداف استراتيجية من خلال تحويل مستفيدات الضمان الاجتماعي من الاحتياج الى الإنتاج لتمكين السيدات المعيلات من الرعاية أسرهم اجتماعياً واقتصادياً. كما سيتم بناء قدرات المستفيدات من المشروع عبر المسار الحرفي والمهني والتي تقدمها أكاديمية الحياة لتمكين المرأة.

وأضاف السمنودي ان رحلة التمكين تبدأ بعمل اختبار تحديد الميول ومن ثم توجيه لمسار الحرفي او المهني حيث تكتسب المستفيدات المهارات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي للسيدات المعيلات وتحقيق الاستدامة المالية لهن، حيث تنمي مهارات المرأة وتمكينها لإنتاج منتجات متميزة لمساعدتهم للوصول الى الأسواق والفئات المستهدفة.

كما تقدم الأكاديمية الدعم المالي المستفيدات من خريجات التدريب الحرفي والمهني لإطلاق مشاريعهن الخاصة مع توفير الارشاد الريادي اثناء وبعد إطلاق المشاريع بالتعاون مع عدة جهات رائدة. ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الأكاديمية للمستفيدات توفير منافذ وقنوات البيع للوصول الى العملاء لتنمية مبيعات المنتجات وذلك بالتعاون مع متاجر بيع محلياً ودولياً وإلكترونياً. بالإضافة تقوم أكاديمية الحياة لتمكين المرأة بتقديم الاستشارات المهنية والفنية التي تدعم استمرارية ونجاح مشاريع السيدات.