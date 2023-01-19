“الموارد البشرية”: يحق للمُطلقة رفع استثناء للحصول على “الضمان المطور”

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحقية زوجة المواطن أو مطلقته أو أرملته في رفع طلب استثناء للتسجيل بنظام الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن رفع الطلب الاستثنائي عن طريق الاتصال بمراكز الاتصال الخاصة بها أو التوجه لأقرب مكتب ضمان اجتماعي.

ونوهت في ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أنه يمكن معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية بالدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة واختيار برنامج الضمان الاجتماعي واستعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).